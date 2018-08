Magazine Madonna diz que a cultura de Portugal inspirou seu próximo álbum "Conheci vários músicos incríveis e acabei trabalhando com muitos deles no meu novo disco, então Lisboa influenciou minha música e meu trabalho", disse a cantora

A cantora Madonna, que completa 60 anos no dia 16 de agosto, é capa da revista Vogue Itália deste mês. Na edição, além de um ensaio fotográfico com os filhos, a rainha do pop falou sobre a sua vida em Lisboa, onde mora há um ano. A revista só chega às bancas italianas no final da semana, mas alguns trechos já circulam pela internet. Em um deles, a cantora confirma um...