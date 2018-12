Magazine Macaulay Culkin refaz cenas de 'Esqueceram de Mim' 28 anos depois O vídeo é um comercial do Google, onde o ator aparece utilizando alguns comandos de voz oferecidos pela empresa enquanto desfruta de sua solidão

Macaulay Culkin reviveu algumas cenas do clássico Esqueceram de Mim em um comercial do Google lançado na quarta-feira (19). No vídeo, com tema natalino, assim como o filme, ele aparece utilizando alguns comandos de voz oferecidos pela empresa, enquanto desfruta de sua solidão, vivendo uma situação um tanto quanto diferente em relação a quando foi 'esquecido' na noite d...