Magazine Maíra Lemos e Olívia Bayer fazem show pelo Projeto Palco

As cantoras Maíra Lemos (foto) e Olívia Bayer são as duas atrações no Teatro Sesi, nesta terça-feira, dia 10 de julho, a partir das 20 horas. A apresentação integra o Projeto Palco – Festival e Mostra de Música Brasileira, com participação do cantor e coordenador do projeto, Gilberto Correia. Maíra e Olívia dividem o palco interpretando música popular de compositores goiano...