Magazine Músicos se apresentam em show solidário na capital

Os músicos Rodrigo Araújo, Trio Jaguatirica, Walter Carvalho, Jeferson Leite, Trio Aristides e outros convidados fazem repertório de forró neste sábado, a partir das 21 horas, no Coronel 1889, para arrecadar recursos para o tratamento contra câncer do sanfoneiro Erivaldinho do Acordeon (foto). A apresentação passará por variados sucessos do gênero, com ingresso a R$ 20...