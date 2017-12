Músicos goianos dominam a lista dos artistas mais ouvidos no Brasil em 2017, segundo Spotify

A pesquisa Year in Music, divulgada pela plataforma de música via streaming Spotify nesta terça-feira (5), coloca o DJ goiano Alok, de 26 anos, como o brasileiro mais ouvido no planeta em 2017.

Atualmente, o músico tem três canções entre as 50 mais tocadas no aplicativo no Brasil. São elas: "Big Jet Plane", em parceria com o francês Mathieu Koss; "Never Let Me Go" e "Hear Me Now" que, ao lado de Bruno Martini e Zeeba, deu ao DJ o título de 1° brasileiro a figurar no top 50 de artistas mundiais.

TOP 5

No Brasil, os goianos do mundo sertanejo dominaram a pesquisa promovida pelo Spotify. Matheus & Kauan, de Itapuranga, foram os mais ouvidos, seguidos por Jorge & Mateus, de Itumbiara, Henrique & Juliano e Wesley Safadão, na 5ª posição. Marília Mendonça, natural de Cristianópolis, ocupando o 4° lugar, foi a mulher com músicas mais reproduzidas em todo o País.

MÚSICAS

Entre as cinco músicas mais tocadas no Brasil em 2017, Alok figura na 2ª posição, com "Hear Me Now", logo à frente de "Vidinha de Balada", de Henrique & Juliano; "Te Assumi pro Brasil", de Matheus & Kauan e "Sua Cara", de Anitta e Pablo Vittar. A canção do DJ goiano só fica atrás de "Shape of You", do britânico Ed Sheeran.

Por falar em Anitta, a cantora carioca, que está em fase de exposição mundial de seu trabalho, ocupa neste momento com a canção "Downtown", em parceria com o colombiano J Balvin, a 31ª posição entre as mais ouvidas em todo o planeta e é a única brasileira no Top 50 de músicas tocadas no aplicativo.

ÁLBUNS

Entre os álbuns, novamente o gênero sertanejo dominou as cinco primeiras posições. "Na Praia 2", de Matheus & Kauan, foi o mais reproduzido no Brasil. "Como Sempre Feito Nunca", de Jorge & Mateus ocupou a 2ª posição, seguido por "Realidade" e "Marília Mendonça Ao Vivo", dois álbuns da cantora goiana; e "O Céu Explica Tudo", de Henrique & Juliano.