Magazine Músicos fazem show ao ar livre em parque do Setor Goiânia 2

Os músicos da Orquestra Sinfônica de Goiânia Antonio Carlos Hanig, Wesley Santana, Isaías Tavares, Gustavo Santos e Wallace Patriarca se apresentam neste domingo (5), às 17 horas, dentro do projeto Caminhando com a Bossa (foto), no Parque Leolídio Di Ramos Caiado. No repertório, grandes clássicos de Tom Jobim, Pixinguinha, Dorival Caymmi, Wilson Simonal, Adoniram Barb...