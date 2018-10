Magazine Músicos da Orquestra Sinfônica Jovem estão há cinco meses sem receber recursos estaduais Problema já cancelou a turnê internacional que a Orquestra Jovem de Goiás, composta por 65 alunos do Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França, realizaria em dezembro na China

Fora do tom. Esse é o sentimento dos músicos da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG), um dos mais importantes grupos eruditos do Estado. Eles estão há dois meses sem os recursos de R$ 800 do programa do governo Bolsa Artista, criado por lei para substituir o Bolsa Orquestra no final de 2017. Há ainda mais três pagamentos em atraso em 2018 (janeiro, fevereiro ...