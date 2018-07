Magazine Músico Xexéu destaca MPB com tom jazzístico em show

O músico Xexéu apresenta o show Cantoria no Tainakan Bar nesta terça-feira, a partir das 19h30. A apresentação é habitual há mais de três anos, sempre na primeira terça-feira de cada mês. Xexéu se apresenta acompanhado do violonista e maestro Divininho ao violão, com o músico Antão no contrabaixo. Clássicos da MPB são executados sempre com tom jazzístico que acompanha este c...