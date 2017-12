Músico Paulo Moraes faz show com blues e rock

O músico Paulo Moraes, se apresenta nesta quarta-feira, a partir das 18h30, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. Paulo Moraes é gaitista, cantor e compositor. Tem influências não só no Blues, mas também no Jazz, na MPB e no Rock´n´Roll. Começou a estudar música aos 14 anos, praticando violão. Nos anos de 1990, se interessou pela gaita, fazendo escola com Altair Andrade e Eangle Spirits. Em 2006, gravou seu primeiro disco, totalmente autoral e instrumental, intitulado Instrumental Blues. Rua 115, número 1.684, Setor Sul. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.