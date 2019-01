Magazine Música sertaneja perde Marciano, um dos cantores mais importantes do segmento Cantor sofreu um infarto enquanto dormia em casa, em São Caetano do Sul, em São Paulo

A música sertaneja está de luto e apreensiva. O cantor e compositor paulista José Marciano, o Marciano, que marcou história no gênero ao lado de João Mineiro (1937-2012), morreu nesta sexta-feira (18), aos 67 anos, vítima de infarto enquanto dormia em casa, em São Caetano do Sul (SP). A despedida do artista é mais uma grande baixa para os fãs da geração raiz do...