Música sertaneja anima palco da boate Villa Mix neste domingo

A dupla Eddy & Brunno (foto) faz show neste domingo, a partir das 22 horas, na boate Villa Mix. A dupla tem realizado shows por todo o Estado, em uma mistura entre o que há de maior sucesso tocando no rádio e músicas novas. Goianienses, os jovens que despontaram na capital cantando em bares, casas noturnas, shows e grandes eventos, partiram também para o interior do Estado e romperam ainda as barreiras de Goiás.

Há dois anos, eles lançaram o primeiro DVD da carreira, com perfil de estúdio, mais intimista e com a participação de artistas amigos e parceiros de estrada. Rafael Ramalho completa a noite da Villa Mix. Av. 136, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Youtuber Felipe Neto vem a Goiânia para apresentação em festival

O youtuber Felipe Neto se apresenta no dia 16 de dezembro, a partir das 19h30, no Teatro Rio Vermelho, com a primeira temporada da turnê Megafest. Os ingressos já estão à venda pelo site www.meubilhete.com ou nos pontos físicos na Tribo do Açaí, Komiketo e República da Saúde.

A apresentação promete interação e brincadeiras do youtuber. Megafest recebeu esse nome por ser um mega festival que vai reunir improvisação, quadros do canal que serão interpretados ao vivo e participação do público a todo momento. Listado como um dos maiores youtubers da atualidade com 140 milhões de inscritos no seu canal, Neto é dono do primeiro lugar do ranking de influenciadores mais visualizados no Brasil.

Ingressos: cadeira inferior - R$ 150; cadeira superior - R$ 100; cadeira inferior (coruja de ouro) - R$ 135; cadeira superior (coruja de ouro) - R$ 90. Informações: (62) 99318-6859.