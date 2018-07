Magazine Música de primeira

A música está bem representada na programação da edição 2018. Um dos grandes destaques é o show em celebração aos 60 anos da bossa nova, na terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. No palco, o mestre gaitista Maurício Einhorn e o guitarrista Nelson Faria, com participação especial de Guto Wirtti. No repertório, clássicos que fizeram esse gênero ser admirado in...