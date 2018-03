'Mês da mulher' é celebrado com exposição de Orquídeas em Aparecida de Goiânia

Amantes das flores terão uma programação e tanto entre sexta-feira (2) e domingo (4). É a 9ª Exposição de Orquídeas e Flor do Deserto, que acontece no Centro de Cultura e Lazer José Barroso, em Aparecida de Goiânia.

O evento que prestigiará o mês da mulher e tem entrada gratuita, já faz parte do calendário de eventos da cidade. Durante a exposição os visitantes terão a oportunidade de conhecer as flores expostas por nove criadores e cultivadores de orquídeas e flores do deserto, além de adquirir exemplares de diferentes regiões do país com preço acessível.

Segundo o organizador da exposição, Murilo Cowboy, são esperadas 12 mil pessoas no decorrer do evento. Além das orquídeas e flores do deserto, a exposição também apresenta novidades. Neste ano serão realizadas palestras para os visitantes trazendo informações de como cuidar e plantar as espécies.

Serviço

Horário: 9h às 21h

Local: Centro de Cultura José Barroso – Avenida Gervásio Pinheiro, APM, s/n, ao lado da sede da Prefeitura de Aparecida de Goiânia.