Médico lança coletânea de crônicas

O médico e empresário Eberth Vêncio lança seu novo livro, Bipolar (foto), nesta quinta-feira, a partir das 18h30, no restaurante Cateretê do Jardim Goiás. No livro, o autor mostra que o termo que dá título a obra pode ter outras conotações que fogem do conceito comum da mudança repentina de humor. O livro é uma coletânea com cerca de 30 crônicas do autor publicadas no site Revista Bula, ao longo de mais de dez anos. A estreia literária de Eberth foi em 1999, com o livro Faz de Conta Que Somos Felizes. Já participou de antologias, com destaque para Os Melhores Textos da Bula (2017). Bipolar é a segunda publicação individual do autor. Entrada franca. Rua 52, n° 357, Jardim Goiás.