Mãos habilidosas

Preparar a massa, modelar e arrematar um alfenim são atos que requerem alguma experiência, truques que só a vivência na lida com esse doce delicado pode fornecer. “Se o tempo estiver frio, é mais fácil de o doce murchar. Se estiver quente demais, a massa precisa levar mais limão para dar certo. Quando o tempo está fresco, é melhor. Por isso se deve fazer o alfenim mais cedo, de manhã. À tarde já não é bom. Quando chove, eu acendo o fogão a lenha e deixo perto para ficar mais quente. Cada um tem um jeito de fazer”, resume Sílvia Curado. Mas só ela preserva a sua fórmula particular de produzir essas delícias em miniatura e que tanto expressam parte de nossa cultura.

As mãos da doceira, porém, não se ocupam apenas com afazeres gastronômicos. Ela também é uma exímia bordadeira. “Eu sei fazer o bordado da Ilha da Madeira e até ofereci uma vez para dar aulas. O pessoal montou o curso, mas sabe quantas pessoas se inscreveram nas aulas, que eram gratuitas? Absolutamente ninguém”, lamenta Sílvia. Ela se recorda de quando esses ensinamentos eram naturalmente repassados nos núcleos familiares ou eram aprendidos pela iniciativa das próprias pessoas. Ela mesma se lançou à pintura em outro momento de sua vida. Isso a faz dividir o tempo que tem hoje entre as formas de alfenim e os pincéis. As mãos, porém, nunca ficam paradas.

Pescar e escrever também fazem parte dos interesses mais assíduos de dona Sílvia. “Sempre que posso, eu vou para o Araguaia pescar”, informa. Segundo a doceira, para essas viagens ela é a primeira a juntar as tralhas e pegar a estrada. Vivendo em um casarão tombado pelo Patrimônio Histórico, matriarca de uma família numerosa que chega à terceira geração sob sua referência, dona Sílvia também transformou-se em um emblema da cidade de Goiás. Sua porta está aberta às visitas – há até um livro de registros na cômoda logo na entrada da ampla sala – e nunca faltam alguns alfenins prontos para presentear aqueles com quem ela mais simpatiza. Ganhamos os nossos.