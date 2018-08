Magazine Mãe de ex-ator mirim da Globo que se jogou de prédio afirma que ele não está com depressão Vitor Morosini, que está no ar na reprise de “Belíssima”, quebrou os dois pés, o fêmur direito em dois lugares, o úmero do braço esquerdo, e a escápula; ele não corre risco de morte

Vitor Morosini passou por mais uma cirurgia neste sábado (25), para corrigir as fraturas que teve nos pés após cair do quinto andar de um hotel em Barretos, interior de São Paulo, na última quinta-feira (22). O ex-ator, que está no ar na reprise de “Belíssima”, sofreu politraumatismo e não corre risco de morte. A hipótese inicial era de que Vitor havia tentado tirar s...