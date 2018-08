Magazine Mãe biológica do humorista Carlinhos Maia diz ter direito a seu dinheiro Depois de aparecer após 27 anos, a mãe biológica de Carlinhos gravou um vídeo dizendo ter direito ao dinheiro que ele ganhou

Ao mesmo tempo em que as redes sociais transformaram Carlinhos Maia numa celebridade, a fama não o deixou imune às polêmicas. Depois de aparecer após 27 anos, a mãe biológica do humorista gravou um vídeo “detonando” o filho e dizendo ter direito ao dinheiro que ele ganhou com a fama na internet. Nos stories, no Instagram, o artista se posicionou sobre o caso, que veio à...