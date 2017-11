Má postura e uso excessivo de smartphones podem causar graves problemas ortopédicos

Em tempos de WhatsApp, fazer (ou receber) ligação é quase uma declaração de amor. A imagem mais comum que se vê em todos os cantos são cabeças baixas, ombros tensionados e dedos ligeiros digitando mensagens e curtindo postagens. Não há dúvidas que a popularização dos smartphones mudaram a forma como as pessoas se relacionam com o telefone. O que pouca gente se deu conta é que o hábito tem sido responsável pelo surgimento de novos problemas como dores, tendinites e graves problemas ortopédicos.

Médico ortopedista, Thiago Barbosa Caixeta explica que o maior risco do uso excessivo do smartphone, do ponto de vista ortopédico, são as dores musculares por má postura. “A posição com flexão anterior do pescoço por muito tempo, sobrecarrega a cervical e a região entre os ombros, podendo levar a dor muscular, que se não tratada corretamente pode evoluir para dor crônica e de difícil manejo. Além dos movimentos repetitivos com as mãos e punho que podem evoluir para tendinites”, explica.

Colocar a cabeça para baixo na hora de olhar a tela do celular aumenta a cifose, a curvatura, torácica. Os músculos da região do pescoço e dos ombros ficam contraídos e pouco oxigenados, o que provoca sensação de formigamento e queimação. Quanto maior o grau de inclinação, maior a probabilidade de sentir dor no longo prazo. “As grandes vítimas são principalmente pessoas sedentárias, que habitualmente não se exercitam e fazem uso do celular por longo período de tempo”, explica o ortopedista.

A empresária Mel Figueiredo, de 38 anos, tem no celular uma ferramenta indispensável para o seu trabalho. Assim como a maioria das pessoas, passa horas falando, lendo, escrevendo e deslizando os dedos na tela do celular. A primeira crise de dor no ombro foi sinal de alerta que era preciso mudar a relação com o aparelho. “Não tenho como ficar sem celular, mas estou mais atenta à minha postura durante o uso. Evito digitar com apenas uma mão e baixar a cabeça para olhar a tela”, conta.

Dores no polegar, pescoço, cotovelo, ombro e punho são as mais comuns relatadas por pacientes que fazem uso constante do celular. Nos consultórios médicos, ortopedistas revelam que há aumento, nos últimos anos, de queixas devido ao uso do aparelho. Vale lembrar que a popularização dos smartphones tem pouco mais de uma década. Dores na cabeça ligadas a tensões na nuca e no pescoço causadas pelo tempo inclinado em uma posição indevida para visualizar a tela do celular também são relatadas.

“Podemos evitar esses problemas tendo um estilo de vida saudável, com atividade física regular. Outra medida é tomar cuidado com a postura ao utilizar o telefone por longos períodos. Fazer pausas de pelo menos 15 minutos a cada 40 minutos de uso do celular, também é uma alternativa”, ensina o ortopedista Thiago Barbosa Caixeta. Tentar alternar as mãos quando se usa o telefone também ajuda não apenas o cotovelo, mas também os punhos. E a dica mais difícil de colocar em prática: tentar diminuir o uso do aparelhinho.