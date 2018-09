Magazine Luzia não se tornará vilã

A virada na novela traz uma Luzia com sede de vingança, tema que fez bastante sucesso em Avenida Brasil, a grande obra da carreira de João Emanuel Carneiro. O autor adianta que a mocinha vai fazer justiça com as próprias mãos. “Acusada novamente de um crime que não cometeu, ela vai querer se vingar de suas algozes. Ela não se torna uma vilã, mas vai ficar com sangue n...