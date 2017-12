Luzes do Cerrado

No Passeio das Águas os tradicionais pinheiros foram substituídos por ipês. O maior deles, com 23 metros de altura, foi decorado com 58 bolas e 250 refletores. A fachada do shopping também foi iluminada com cerca de 600 lâmpadas. Hoje, amanhã e sábado, às 19 horas, o espetáculo O Fabuloso Circo de Natal mistura a magia natalina com a diversão do circo na parte interna do centro de compras. A atração é composta por uma trupe de palhaços, acrobata, malabarista, mágico e bailarinos. Já das 14 às 21 horas é possível visitar o Bom Velhinho. O shopping funciona diariamente das 10 às 23 horas, com exceção dos dias 22 e 23 (quando o funcionamento se estende até meia-noite), 24 (quando as lojas ficam abertas das 9 às 19 horas), e 31 (quando as lojas estarão abertas das 10 às 17 horas). Nos dias 25 e 1º, o funcionamento é facultativo.

Endereço: Avenida Perimetral Norte, nº 8303, Loteamento Mansões Goianas.