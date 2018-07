Magazine Luminosidade também para eles

Ainda durante a 45ª edição da SPFW a moda praia masculina também apareceu mais leve. Liana Thomaz, da Água de Coco, apostou em cores que vão do verde militar ao rosê, repetiu as estampas tropicais que usou para as peças femininas e revisitou o passado com bermudas mais curtas, que cobrem somente a metade da coxa. Já Amir Slama inseriu uma pegada mais esportiva em sung...