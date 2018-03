Luma de Oliveira descobre mina escondida de Eike Batista e quer mais R$ 190 milhões pelo divórcio

A atriz Luma de Oliveira não está satisfeita com os R$ 32 milhões que recebeu do ex-marido Eike Batista, quando eles se divorciaram após 13 anos de casados. Ela quer mais R$ 190 milhões. Isso mesmo. O valor seria referente a 50% de uma mina no Amapá que pertencia a uma das empresas do fundador e presidente do grupo EBX. Luma suspeita que a partilha de bens foi injusta e entrou com ação na Justiça pedindo reavaliação do valor e revisão do acordo de divórcio.

Segundo a revista Veja, que teve acesso ao documento chamado "ação de sobrepartilha de bens sonegados", que está registrado na 12ª Vara de Família do Rio de Janeiro, os advogados afirmam que apenas em 2008, quatro anos depois da separação, Luma soube do patrimônio, quando recebeu uma intimação da Secretaria Estadual da Fazenda para se explicar por "excesso de meação".

Desde então, a artista conversa com o ex-marido, que já foi considerado o homem mais rico do Brasil, para chegar em um novo acordo, mas como não teve sucesso, recorreu à Justiça porque este ano é o prazo final para tentar o reacerto, já que o prazo de prescrição da demanda é de 10 anos.

Eike Batista

A revista Forbes avaliou a fortuna de Eike em US$ 900 milhões em 2017. Em janeiro do mesmo ano, ele foi preso em um desdobramento da Operação Lava Jato e em fevereiro tornou-se réu pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Desde abril, cumpre prisão domiciliar.