Magazine Lulu Santos recebe pedido de casamento no palco durante show no Rio Clebson Teixeira, namorado do cantor, entrou no fim da apresentação, e se ajoelhou para fazer a declaração de amor

Lulu Santos estava agradecendo a presença do público na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, neste sábado, 26, quando seu namorado Clebson Teixeira subiu no palco e o pediu em casamento. Visualizar esta foto no Instagram. ...