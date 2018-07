Magazine Lulu Santos agradece repercussão positiva de fãs ao postar foto com namorado "É claro que a gente tá vivendo um momento muito especial e queria dividir isso com vocês", disse o técnico do The Voice

O cantor Lulu Santos utilizou o Instagram para agradecer a receptividade dos fãs após a publicação de uma foto com Clebson Teixeira, com quem tem um relacionamento. "É claro que a gente tá vivendo um momento muito especial e queria dividir isso com vocês", disse o técnico do The Voice. Lulu havia publicado uma foto ao lado de Clebson, baiano de 26 anos, fazendo um ...