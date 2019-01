Magazine Luiz Porto leva repertório MPB e rock ao Shopping Cerrado

O cantor Luiz Porto se apresenta na noite deste sábado, na praça de alimentação do Shopping Cerrado, com entrada franca, a partir das 19 horas. O músico entoa um repertório de MPB e rock nacional, com interpretações de canções de Zeca Baleiro, Zé Ramalho, O Rappa, Titãs, Chico Buarque, Caetano Veloso e Chico César, entre outros nomes, além de algumas das suas composiçõe...