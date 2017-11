Luiz Mauro abre mostra inspirado em Ateliês

O artista plástico goiano Luiz Mauro quebra um jejum de 13 anos sem expor em Goiânia com a exposição individual Na Escuridão do Ateliê Nasce a Luz, que será aberta nesta terça-feira, a partir das 19 horas, no Centro Cultural UFG. Ao todo, são 18 obras, que retratam os espaços de criação de pintores como Rubem Valentim, Lygia Clark, Monet e Auguste Renoir. A mostra fica em cartaz para visitação até 26 de janeiro e conta com curadoria do crítico de arte Divino Sobral.

Os trabalhos fazem parte da série Ateliê, apresentada pela primeira vez em 2015 na Maison Européenne de la Photographie (MEP), em Paris - espaço que já abrigou, por exemplo, obras de nomes como o renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e o artista Vik Muniz. Das 18 obras em exibição na capital, sete foram expostas na França. A temática vem sendo produzida desde 2012 pelo artista com uma intensa pesquisa por imagens em catálogos, livros e internet.

“As obras surgem por meio da fotografia, mas a poética só aparece quando subjetivo essas imagens, quando tomo esses espaços para mim, como se eu quisesse preservar esses ambientes na minha memória. Tenho uma linguagem que sempre passa pelo universo da subjetividade”, conta Luiz Mauro. O artista recriou os ateliês sobre o suporte do papel, em um processo de produção bastante lento, feito com cerca de 70 camadas de nanquim e finalizado com tinta óleo.

A associação de vários materiais na criação das obras é uma das justificativas para o longo tempo sem expor em Goiânia. Desde que começou a nova série, Luiz Mauro produziu 30 telas – uma média de quatro trabalhos por ano e praticamente todas foram vendidas para colecionadores. Além disso, foi um momento de transição de suporte e de imaginário artístico. Antes do uso do papel, o artista utilizava apenas pintura em tela. “Tenho uma relação muito particular com o tempo e não tenho pressa em realizar o que eu faço”, analisa.

Inspiração

Luiz Mauro é autodidata e desde jovem frequentava ateliês de diversos artistas. A convivência nos espaços com figuras importantes no meio da arte goiana foi sua grande escola. O lugar onde as obras são produzidas sempre o fascinou e o sentimento cresceu após ter acesso às fotos do local de trabalho do pintor alemão Georg Baselitz no final dos anos 90. “Fiquei estimulado a desenvolver algo a partir daquelas imagens, mas tinha muito compromissos agendados e acabei engavetando o projeto e esqueci da minha memória”, lembra.

A vontade de pintar ateliês retornou quase dez anos depois, após se mudar de Inhumas para Goiânia. Luiz Mauro se instalou em um lugar pequeno para produzir seus trabalhos e o espaço provocou uma certa nostalgia, o que reaqueceu o desejo de produzir uma série dedicada à temática. O primeiro local pintado foi do pintor impressionista francês Claude Monet (1840-1926). As fotografias pesquisadas para a criação foram feitas em livros, revistas e na internet.

Já o último ateliê que ele retratou foi do pintor e escultor baiano Rubem Valentim (1922-1991), considerado um mestre do concretismo no Brasil. Foram três anos de pesquisa até conseguir fotos do local. As imagens foram cedidas pelo artista paraense Bené Fonteles, um dos grandes estudiosos da arte de Valentim e que também trabalhou com ele como assistente. “Eu falei do meu desejo e mostrei o meu portfólio de outras telas do tema que tinha feito e ele gostou e me enviou dez registros. Fiz o trabalho que ainda considero que está em processo de finalização”, comenta.