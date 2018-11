Magazine Luiz Chaffin e Pedro Braga se apresentam no palco do Teatro Sesc Centro

Os músicos Luiz Chaffin e Pedro Braga apresentam o show instrumental Com a Corda Toda, nesta quinta-feira (22), às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Os artistas, que já haviam trabalhado juntos em outras bandas, decidiram se juntar para homenagear a música popular brasileira. O duo repete a dose na sexta-feira, no mesmo horário e espaço. A apresentação conta com a participação espe...