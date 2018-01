Lugares diferentes - mas nem tanto - para se fazer intercâmbio

Não dá para negar que existem os “países queridinhos” para intercâmbio. Segundo dados de 4 mil alunos que viajaram com a rede de intercâmbio World Study, o Canadá foi o destino mais buscado pelos brasileiros no primeiro semestre de 2017. Em segundo lugar, vem a Austrália, com 28%, e logo em seguida, ocupando o terceiro destino mais procurado, aparece a Irlanda. Mas existem diversos países diferentes e poucos explorados que são uma boa oportunidade para um intercâmbio. “Um dos principais motivos que fazem desses países lugares ideais para um intercâmbio é justamente o fato de não serem os mais procurados por intercambistas”, comenta Marcelo Cansini, fundador da World Study. Afinal, não ter muitos brasileiros por perto fará o intercambista imergir totalmente na cultura local, potencializando ainda mais o aprendizado da língua e dos costumes do país. Confira alguns países inusitados para fazer um intercâmbio.

Índia

A Índia é o destino perfeito para quem quer ter uma experiência divertida, empolgante e enriquecedora. A enorme diversidade cultural e geográfica do país deixa maravilhada qualquer pessoa que adora conhecer coisas novas. No intercâmbio, você pode combinar estudos de inglês ou francês com aulas de ioga, meditação, culinária típica e até mesmo do idioma hindu. Aproveite sua viagem para conhecer o Qutub Minar e ter uma visão incrível do alto da Índia, se aventurar no emaranhado de ruas e corredores da Old Delhi, no incrível Templo de Lótus e na monumental Porta da Índia.

Singapura

Apesar de ser bastante difundido ao redor do globo, muitos brasileiros nem imaginam a possibilidade de um intercâmbio em Singapura. Singapura é uma cidade-Estado ultramoderna, com 4,5 milhões de habitantes. Mesmo estando na Ásia, seu idioma oficial é o inglês. A cidade tem o maior IDH dos países asiáticos (9° melhor do mundo em 2014). É contornada por praias e ilhas com águas cristalinas. Dentre os pontos turísticos da cidade, não deixe de visitar a Singapore Flyer, uma roda gigante incrível, o majestoso Buddha Tooth Relic Temple, e o Night Safari, uma das principais atrações de Singapura.

Coreia do Sul

Na lista de países diferentes para um intercâmbio, talvez a Coreia do Sul seja o menos inusitado deles. Ainda assim, continua sendo um lugar incrível para fazer um intercâmbio. Só para começar, Seul, sua capital super moderna e milenar, ao mesmo tempo foi considerada a cidade mais segura para se viajar. Isso sem falar na eficiência do transporte público e dos diversos bares, restaurantes, cafeterias e, claro, os karaokês. Viaje para Seul e conheça o ancestral Palácio de Changgyeong, o Hahoe Folk Village, uma tradicional aldeia antiga, a Seoul Tower ou então o Freedom Park, primeiro parque no estilo ocidental da Coreia do Sul.

Emirados Árabes

Os Emirados Árabes são o lar de um dos mais novos destinos escolhidos por brasileiros para estudar inglês: a exótica Dubai. Pode até não parecer, mas Dubai é um lugar ótimo para aprender inglês. Isso porque, lá, há uma grande concentração de empresários de todo o planeta, o que torna a língua inglesa a segunda mais falada, atrás apenas do árabe. Com o intercâmbio em Dubai, você pode aproveitar para conhecer os maiores prédio e shopping do mundo todo: o Burj Khalifa, que tem um observatório incrível para ver a cidade toda chamado At the Top, e o Dubai Mall, que tem 1.200 lojas. E, para ter um show maravilhoso de luzes e música, visite a Fonte de Dubai.

Chipre

A maior ilha do Mediterrâneo Oriental conta com paisagens lindas, diversas praias, passeios arqueológicos, bares e restaurantes, isso sem falar da generosidade de seu povo. E você pode escolher estudar o que achar melhor: o curso de inglês geral, inglês para negócios ou, então, ter aulas individuais. Viaje para o Chipre e conheça o Porto de Cirénia, com uma vista linda do mar azul repleto de iates, restaurantes e lojinhas espalhados por sua orla. Além, claro, do velho e onipotente Castelo de Cirénia, datado da época das cruzadas, e da pequena e paradisíaca praia de Konnos Bay.