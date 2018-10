Magazine 'Ludovica' que circula domingo (7) destaca conceitos baseados na beleza da água

Com o calor batendo à porta, a revista Ludovica deste mês, que circula domingo (7) junto com O POPULAR, foi buscar inspiração em um dos elementos primordiais para a vida: a água. O editorial de moda traz fotos conceituais para evidenciar a beleza da água e suas formas de expressão pelos mais variados ângulos. As tendências de moda também estão presentes, mostr...