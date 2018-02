“Ludovica” promove evento voltado para noivos nesta terça

Casais que estão em processo de organização do casamento terão nesta terça-feira oportunidade de conhecer de perto tudo que é tendência para a cerimônia e a festa no evento Ludovica Noivas Pocket. O evento realizado pela publicação multiplataforma do Grupo Jaime Câmara reúne prestadores de serviço da área para todos os detalhes que envolvem o casamento, com entrada gratuita, na Central de Decorados da EBM em Goiânia, a partir das 16 horas. Foram convidados a participar profissionais que destacarão o que há de mais moderno e sofisticado quando o assunto é celebração do matrimônio. O público poderá conferir novidades nos segmentos de decoração, fotografia, bufê, cerimonial, vestidos, joalheria, convites, enxoval, entre outros. Além dos expositores, haverá ainda apresentações, palestras e degustações. A programação completa, que segue até 21 horas, está disponível em www.opopular.com.br. O espaço que recebe o evento fica localizado do Avenida Ricardo Paranhos, Setor Marista.