“Ludovica” de fevereiro destaca preparação de carnaval

O carnaval é um momento de leveza em meio aos desafios do ano todo. A edição de fevereiro de Ludovica, que circula neste domingo, também está leve. No editorial de beleza, dicas para quem quer arrasar nos bloquinhos com toda a personalidade que a make permite. O conteúdo de moda traz looks em ultravioleta, em sintonia com a cor de 2018. O caderno Verão continua neste mês, ajudando na recuperação dos excessos de sol, mar e atividades ao ar livre. E, claro, o sorriso também precisa estar em dia com a felicidade. Trazemos novidades em odontologia estética, uma área que tem crescido com as novas tecnologias que permitem corrigir praticamente todos os problemas para um belo sorriso. Ludovica também levanta uma discussão polêmica: traição no relacionamento. A reportagem da revista ouve depoimentos de mulheres que traem e que colocam em xeque opiniões formadas. Para as famílias que entraram em fevereiro matriculando o filho na primeira escolinha, há dicas de como passar por essa fase sem traumas. Na dica de destinos turísticos que prometem bombar em 2018, está a Rússia, sede da Copa do Mundo deste ano.

