Verão, férias, descanso! Janeiro é mês de recarregar as energias e aproveitar ao máximo o que a natureza oferece: sol, mar, cachoeiras ou só aquele ventinho refrescante de fim de tarde acompanhado de um bom livro. É por isso que muitas vezes todas as fichas são apostadas em uma das estações mais prazerosas do ano. A revista Ludovica, que circula neste domingo com dicas do verão de moda, beleza, turismo e decoração. Nas passarelas, o amarelo açafrão chegou forte como tendência para os dias ensolarados, nas estampas, nos looks monocromáticos ou, para as mais discretas, nos pequenos acessórios. Ludovica também fala sobre a cor de 2018 eleita pela Pantone, o ultra-violet, um roxo de fundo azulado, que vai dominar a moda e decoração, partindo da expectativa de que o ano será contemplativo e que vai chamar à meditação. O caderno Verão está repleto de dicas de como ter uma pele de pêssego, manter a saúde da visão e a motivação em alta para praticar atividades físicas ao ar livre. E quando o clima está para sexo, mas o desejo não vem? A proposta é que nenhuma mulher deve se contentar com a baixa libido e, para isso, a publicação traz sugestões de como manter em alta o desejo. Se o momento é para encontros com os amigos, saiba como preparar o churrasco perfeito: do ponto da carne à melhor decoração para receber a turma. “Não, meus planos estão para viagem.” Ótimo! Veja alguns lugares pelo mundo que são verdadeiros cartões-postais. Só não dá para ficar parada na temporada de sol! Ludovica é uma publicação mensal do Grupo Jaime Câmara, com assuntos de interesse do público feminino. Confira também o site www.ludovica.com.br.

“Ludovica” chega às bancas neste domingo destacando a cor do verão