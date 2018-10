Magazine Luciano Huck grava programa com vendedoras de tapioca no setor Jardim Guanabara, em Goiânia Aparição do apresentador movimentou o bairro nesta terça-feira (2). Josi e Neiva são conhecidas pela festa que promovem durante as vendas; saiba qual é o sonho delas

O apresentador Luciano Huck esteve nesta terça-feira (2) no setor Jardim Guanabara, em Goiânia, para gravar um quadro para o programa Caldeirão do Huck, da TV Globo. As personagens da matéria são as tocantinenses Josi e Neiva, conhecidas por venderem tapiocas sempre com muita alegria pelas ruas do bairro. Pela sua conta no Instagram, Huck mostrou hoje que está n...