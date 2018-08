Magazine Luciana Flath apresenta sucessos da MPB e internacionais

A cantora Luciana Flath apresenta sucessos da MPB e internacionais nesta quinta-feira, às 17 horas, no palco do Sarau do HGG. Ela destaca repertório de artistas como Lulu Santos, Marisa Monte, Vanessa da Mata, Abba e Beatles. Na capital goiana desde 2010, Luciana começou a trajetória profissional em Minas Gerais, onde morou por um tempo antes de retornar a Porto A...