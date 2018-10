Magazine Luciana Clímaco é uma das atrações da Domingueira Coró de Pau Outras apresentações musicais, circo e brincadeiras ainda animam evento da Associação Coró de Pau

A Associação Coró de Pau celebra a semana das crianças com nova edição de seus eventos culturais no DCE da UFG, no Setor Universitário. A nova Domingueira Coró de Pau começa a partir das 17 horas. Entre as atrações musicais, estão Luciana Clímaco (foto), que será acompanhada pelo próprio grupo anfitrião, Coró de Pau, do qual ela mesma participou no início da carrei...