Luau com Natiruts

Depois de uma temporada pelo Chile, Uruguai, Argentina, México, Paraguai e na estrada pelo Brasil, os regueiros da banda Natiruts apresentam a turnê do disco Índigo Cristal, sétimo álbum de estúdio do grupo, em Goiânia. O show, em formato de luau, será nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, em palco montado no Paço Municipal. No repertório, além das 11 faixas inéditas do novo CD, como o primeiro single, Sol do Meu Amanhecer, serão cantados grandes hits dos 20 anos de carreira, como Quero Ser Feliz e Liberdade Pra Dentro da Cabeça.

Produzido pelo vocalista Alexandre Carlo em um estúdio próprio do grupo em Brasília (DF), o disco foi liberado nas plataformas digitais em agosto deste ano, interrompendo uma pausa de oito anos sem trabalhos inéditos - o último foi o elogiado Raçaman, responsável pelo single Sorri, Sou Rei. No período, foram lançados três registros de shows ao vivo. “Tivemos tempo para pesquisar timbres, arranjos, instrumentos com muita calma. Isso influenciou diretamente no resultado”, comenta Alexandre, em entrevista ao POPULAR.

O novo disco mantém o DNA da banda desde sua formação em 1996, na capital federal, com uma sonoridade que transita pelo universo do reggae com o pop, com letras carregadas de mensagens de paz e toques sociais. “O que o Natiruts entrega de melhor para o público são músicas que elevam o astral, que mudam a energia, que trazem positividade corporal e mental. A gente vê um Brasil muito dividido e a nossa contribuição maior é exaltar a busca pela esperança, pela força familiar e pelo amor ao próximo”, ressalta Alexandre.

Outro destaque do repertório é a música Na Positiva, onde o reggae roots ganha sotaque jazzístico, graças aos solos dos sopros. O clipe foi gravado na Chapada dos Veadeiros, com cenas na estrada, dando um mergulho na cachoeira e até fazendo um show na paisagem. É o segundo registro no local, o primeiro foi em 2013, com a canção Cabelo de Cachoeira. “É um lugar mágico que faz parte da vida de quem mora em Brasília. Conseguimos gravar numa tribo indígena da região, eles abriram as portas para a nossa equipe”, conta Alexandre.