Magazine Luana Piovani está em comédia no Madre Esperança Espetáculo Ele Ainda Está Aqui mostra briga de três irmãos pela herança, que o pai deles deixou ao morrer

Depois do choro, a luta. Inventário, partilha de bens e herança são delicados assuntos de família que podem acabar com a harmonia do lar. Fazer rir de um tema tão espinhoso é o desafio da comédia Ele Ainda Está Aqui, em cartaz sábado, às 21 horas, e domingo, às 19 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido. No elenco, Luana Piovani, Thelmo Fernandes e Omar Menezes s...