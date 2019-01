Magazine Luan Santana é escolhido pelos leitores do POPULAR como artista sertanejo de maior destaque em 2018 Com 46% dos votos, cantor agradeceu pelas suas redes sociais a premiação: “Estou muito feliz. Quero agradecer a todos que votaram"

Com a força de um meteoro, o fenômeno Luan Santana não para de colecionar feitos na carreira. O artista foi escolhido pelos leitores do POPULAR como o sertanejo de maior destaque em 2018. Desde o início de dezembro, o site do jornal promove uma enquete com 20 nomes de artistas e duplas do gênero que figuraram entre os mais visualizados, segundo dados do YouTube. Luan...