Magazine Longe de preconceitos sexistas

Quando o físico e servidor público Juracy Leandro dos Santos, 33 anos, descobriu que ia ser pai de uma menina não houve nenhum pensamento mirabolante sobre a necessidade de uma educação diferenciada. “Eu fui uma criança muito estudiosa que valorizava meu próprio espaço, o que me fez ter menos contato com as pessoas. Acho que isso acabou me protegendo dessa bagunça do mundo...