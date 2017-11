Longa sobre João de Deus tem pré-estreia nesta terça-feira em Goiânia

Exibido em sessões concorridas no mês passado no Festival do Rio, o documentário João de Deus – o Silêncio É Uma Prece, do diretor Candé Salles, tem pré-estreia nesta terça-feira, às 19h30, no Cine Lumière Bougainville. Com roteiro de Edna Gomes, a produção retrata os supostos fenômenos de cura que ocorrem na Casa Dom Inácio, em Abadiânia, a 90 quilômetros de Goiânia. O filme mostra o médium João de Deus recebendo pessoas de todo o mundo e realizando tratamentos e cirurgias espirituais. Tanto o médium como o diretor da obra vão estar presentes na sessão especial em Goiânia.

Durante cinco anos, Candé Salles frequentou a Casa Dom Inácio com um câmera na mão e a ideia de contar ao mundo a história de João Teixeira de Faria, o médium João de Deus. No início de 2012 o diretor foi estimulado a realizar o longa após a história de cura de um câncer da mulher de um amigo muito próximo. “Quando pedi para mostrar sua intimidade, seu dia a dia, ele me perguntou: ‘Meu filho, você vai fazer um filme sobre a verdade?’ Eu disse que sim, e o João então respondeu: ‘Então você pode filmar tudo que quiser’”, contou o diretor durante o lançamento do filme, no Rio de Janeiro.

O documentário retrata fatos pitorescos da infância do médium em Itapaci, no Vale do São Patrício – como o bullying que sofria devido à espiritualidade aguçada –, as visitas de anônimos e famosos ao centro, como a apresentadora Oprah Winfrey e a modelo Naomi Campbell. Uma das cenas recentes do documentário mostra a atriz Claudia Raia atravessando a Sapucaí no meio do desfile da Beija-Flor para cumprimentar João de Deus calorosamente.

Doenças terminais, além de depressão, esclerose múltipla, câncer, catarata, tumores, deficiências físicas e miopia são alguns dos motivos que levam milhares de pessoas até Abadiânia em busca de cura. Algumas delas chegam em macas, outras andando, além daquelas carregadas nos braços de outras pessoas. “Eu não curo ninguém. Quem cura é Deus. Sou meramente um instrumento nas mãos divinas. Deus, em sua infinita bondade e compaixão, permite que espíritos de luz concedam a meus irmãos e irmãs, cura e conforto”, costuma dizer João. O médium disse que se emocionou muito quando viu o resultado final do documentário e que ficou muito feliz com a homenagem.