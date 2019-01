Magazine Longa sobre bastidores do Brexit estreia em fevereiro na HBO Veja o trailer

A HBO anuncia a estreia do filme Brexit, que é protagonizado por Benedict Cumberbatch e mostra os bastidores do plebiscito que definiu a saída do Reino Unido da União Europeia, cenário que abalou a política mundial em 2016. A data marcada para a estreia é 2 de fevereiro, às 22 horas, no canal HBO e na HBO GO.No longa, o ator Benedict Cumberbatch interpreta Dominic C...