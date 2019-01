Magazine Longa protagonizado por Viggo Mortensen e Mahershala Ali é um dos concorrentes ao Oscar 2019 Green Book – O Guia estreia nesta quinta-feira (24) nos cinemas

Ninguém tinha dado atenção a Green Book – O Guia até ele estrear no Festival de Toronto, em setembro, e imediatamente entrar para os prováveis candidatos do Oscar – uma previsão que se confirmou terça-feira, com as cinco indicações recebidas. O longa também ganhou três Globos de Ouro, de melhor musical ou comédia, roteiro e ator coadjuvante (Mahershala Ali), al...