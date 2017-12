Longa-metragem sobre Cora Coralina reconta as diferentes vozes da escritora goiana

A Aninha da ponte, a poeta das margens, A Cora Coralina empreendedora, a memorialista, a doceira de mãos cheias, a Cora solitária. Diversas são as personagens ilustradas pelo diretor Renato Barbieri no filme Cora Coralina - Todas as Vidas, primeiro longa-metragem sobre a poetisa e que agora estreia em circuito comercial em todo o País. Já exibido anteriormente na cidade de Goiás em 2015, durante o Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica), a produção circulou por diferentes janelas de exibição antes de estrear nas salas de cinema, como no Festival de Cinema de Brasília.

Em São Paulo, Barbieri teve contato com Cora Coralina na década de 1980, durante a sua participação no grupo audiovisual Olhar Eletrônico, que promoveu alguns programas especiais sobre a escritora. Foi a partir disso que começou a pesquisar a vida e obra da poetisa. Na cidade Goiás, descobriu as memórias de sua casa, conversou com moradores, pessoas próximas em Goiânia e São Paulo, e passou dois anos pesquisando as diversas Coras apresentadas ao longo de sua vida. O resultado pode ser revisto agora no longa-metragem.

Inspirado no livro Raízes de Aninha, de Clóvis Brito e Rita Elisa Seda, Cora Coralina - Todas as Vidas foi desenvolvido por meio de um formato híbrido de se fazer cinema. Barbieri criou um documentário com intercalações de imagens em ficção, que narra aspectos poucos conhecidos da vida de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. “O filme revela a trajetória de Cora dos anos de infância até se casar e sair de Goiás, do largo tempo de 45 anos vividos em cidadezinhas de São Paulo, e de seu retorno à Goiás, quando se revelou ao Brasil com força de sua poesia”, explicou o cineasta ao POPULAR.

Para criar uma trajetória da vida de Cora Coralina, o diretor convidou atrizes brasileiras de gerações distintas para traçar o eixo narrativo de suas vozes: Camila de Queiroga, Camila Márdila, Maju Souza, Tereza Seiblitz, Walderez de Barros, com participações especiais de Beth Goulart e Zezé Motta. “É como uma polifonia de vozes da personagem. Não buscamos refazer Cora, mas focamos em sua própria obra, em seus poemas memorialistas, em suas lembranças, na sua casa, nos doces e livros de sua biblioteca, nas falas das pessoas que a conheceram”, revela Barbieri.

O filme já rodou em festivais brasileiros e levou prêmios como a Margarida de Prata da CNBB, em 2016, e os troféus de melhor longa-metragem pelo júri popular e melhor edição de som no 49º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Foi apresentado na abertura na Festa Literária Internacional de Paraty e no 43º Festival Sesc Melhores Filmes, em São Paulo. “A produção foi recebida muito bem nestas janelas especiais de cinema, o que revela a força e o peso que Cora Coralina tem na formação literária do País.”