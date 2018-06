Magazine Longa-metragem No Olho do Furação, narra o plano de um roubo milionário no meio de uma tempestade O diretor Rob Cohen é especialista na produção de filmes de ação, cheios de efeitos especiais, como Triplo X (2002) e A Múmia: Tumba do Imperador Dragão (2008)

Em um plano audacioso, um grupo de ladrões planeja roubar 600 milhões de dólares do Tesouro Nacional ao mesmo tempo que a maior tempestade do século atinge uma pequena cidade nos Estados Unidos. A trama mirabolante, que não é mais uma do Missão Impossível do Tom Cruise, faz parte do roteiro do longa No Olho do Furação, do diretor Rob Cohen, que estreia hoje nas...