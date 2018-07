Magazine Longa-metragem Homem-Formiga e a Vespa chega aos cinemas Do diretor Peyton Reed, filme promete ser um respiro de diversão aos fãs do Universo Marvel

Depois do sucesso de bilheteria e do choque causado pelo estalar de dedos do temido Thanos em Vingadores: Guerra Infinita (2018), o longa Homem-Formiga e a Vespa promete ser um respiro de diversão aos fãs do Universo Marvel. Mas sem deixar de lado a conexão entre os filmes. A sequência do longa-metragem de 2015 dirigido por Peyton Reed estreia nesta quinta-feira...