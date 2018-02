Longa de estreia do cineasta Aaron Salles Torres integra O Amor, a Morte e as Paixões

Sem tradição no cinema de gênero, a filmografia brasileira, assim como o público que conhece de fato e acaba se tornando fã das produções nacionais, precisa comemorar. A estreia claustrofóbica do sul-matogrossense Aaron Salles Torres traz novidades. No suspense clássico Quando o Galo Cantar pela Terceira Vez Renegarás Tua Mãe ele conta a história de uma família que precisa lidar com a esquizofrenia, mesmo renegada pelo Estado. O roteiro bem armado discute ainda outras questões tabus como a homossexualidade do protagonista e o preconceito velado na convivência entre diferentes classes sociais. Aaron também apresenta uma relação abusiva entre mãe e filho, tema central de uma reviravolta digna de Darren Aronofsky.

Além disso, o trabalho de fotografia coloca o espectador dentro do minúsculo apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o porteiro Inácio (Fernando Alves Pinto) vive com os pais, o zelador Guilherme (Tião Ribas d’Ávila) e a dona de casa Zaira (Catarina Abdalla). Desde o início é possível acompanhar, com um certo desconforto, os desentendimentos entre os três, intensificados pelo trato áspero da mãe. Depois da morte de Guilherme, o jovem esquizofrênico passa a sustentar a família e, a partir daí, a situação fica insustentável. A iluminação em tons de verde e os planos fechados gritam por socorro diante da solidão, da falta de liberdade e da vida cada vez mais claustrofóbica que os dois passam a levar.

O medo, muitas vezes representado no cinema por monstros, vive dentro de Inácio e acaba sendo adotado por quem se encolhe na cadeira da sala escura. Aaron, que dirigiu o produziu o filme, também assina a trilha, interpretada por Ney Matogrosso. O longa integra a programação da 11ª mostra O Amor, a Morte e as Paixões e será exibido hoje, pela última vez, às 14 horas.