Magazine Lollapalooza anuncia 'Kings of Leon' para edição de 2019

O grupo Kings of Leon foi anunciado nesta terça-feira (11), como atração no festival Lollapalooza 2019, que será de 5 a 7 de abril. Não se sabe ainda se o grupo entra no lugar de alguma atração que já estava anunciada (já que a grade já havia sido fechada). A produção do festival promete explicar tudo na próxima quinta-feira (13). No mesmo dia do show do Kings, estão p...