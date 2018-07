Magazine Livros do Enem: veja quais são as obras e autores que mais caem no exame Adoção do Enem alterou forma de estudar obras literárias para provas, mas ler certos clássicos permanece fundamental

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado desde 1998 e atualmente sob a supervisão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entrou no radar de todos aqueles que sonham em conquistar uma vaga em uma universidade brasileira. A avaliação tem substituído as provas dos tradicionais vestibulares, o que trouxe mudanças n...