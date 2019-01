Magazine Livros contam a história dos Beatles 50 anos depois do último show Confira os livros e a ordem cronológica dos acontecimentos

Todos os anos, as editoras mandam para as livrarias uma série de livros sobre os Beatles. São biografias de seus integrantes, obras sobre os bastidores da banda e de suas músicas. Livros para fãs e para crianças – os filhos dos fãs do quarteto de Liverpool. Nos 50 anos do último show dos Beatles, o Apple Rooftop Concert, realizado no dia 30 de janeiro de 1969, ...