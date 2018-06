Magazine Livro 'Cidade de Sangue' traz trama policial em Goiânia Em nova obra, Márcio Jr. e Julio Shimamoto celebram literatura de gênero com a capital como pano de fundo

O clima seco e as altas temperaturas de uma Goiânia empoeirada e violenta, no coração do Cerrado, serviram de pano de fundo para a trama policial Cidade de Sangue. A graphic novel, publicada pela MMarte Produções, homenageia a literatura de gênero com uma narrativa noir que bebe, entre outras coisas, da crueza do atual cinema pernambucano, da falta de pudor de Nelson ...